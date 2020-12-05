Укротили Крокодилов. Ним - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча
Справедливая победа над аутсайдером
"Марсель" выиграл пятый подряд матч чемпионата Франции, благодаря чему временно поднялся на вторую строчку в таблице с 24 очками.
Сегодня игра складывалась для провансальцев довольно непросто, однако настойчивость их форвардов, а также полное отсутствие контригры у "Крокодилов" во втором тайме привело к желаемому результату. Между прочим, это первый матч в сезоне, в котором нападающие "Марселя" - Бенедетто и Жермен - оба отличились голами.
"Ним" - "Марсель" - 0:2
Голы: Бенедетто, 57, Жермен, 84
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