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Укротили Крокодилов. Ним - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Справедливая победа над аутсайдером

Укротили Крокодилов. Ним - Марсель 0:2. Видео голов и обзор матча
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"Марсель" выиграл пятый подряд матч чемпионата Франции, благодаря чему временно поднялся на вторую строчку в таблице с 24 очками.

Сегодня игра складывалась для провансальцев довольно непросто, однако настойчивость их форвардов, а также полное отсутствие контригры у "Крокодилов" во втором тайме привело к желаемому результату. Между прочим, это первый матч в сезоне, в котором нападающие "Марселя" - Бенедетто и Жермен - оба отличились голами.

"Ним" - "Марсель" - 0:2

Голы: Бенедетто, 57, Жермен, 84

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В статье: Марсель Ним
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