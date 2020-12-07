Еще одна феерия Токо-Экамби. Метц - Лион 1:3. Видео голов и обзор матча

После разгрома "Реймса" "Лион" не заметил сопротивление и другого клуба с востока Франции. "Метц" имел шанс спутать карты фавориту на старте, но не забил пенальти. Ну и на этом все для "Мессинцев" кончилось.

Вновь идеальный матч выдал Карл Токо-Экамби: камерунский форвард оформил дубль и выполнил изумительную голевую на Мемфиса Депая. В общей сложности на его счету уже 7 голов в текущем чемпионате - и это третья строчка гонки бомбардиров.

"Метц" - "Лион" - 1:3

Голы: Булайя, 75 - Депай, 17, Токо-Экамби, 47, 60