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Нагатомо перепутал ворота. Марсель - Реймс 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Обидная осечка провансальцев

Нагатомо перепутал ворота. Марсель - Реймс 1:1. Видео голов и обзор матча
Новина українською

"Реймс" за всю игру лишь раз пробил в створ ворот "Марселя", да и то неопасно, но все равно забил благодаря неаккуратности Юто Нагатомо. Резервный левый защитник - самое слабое звено провансальцев.

Ну и еще надо что-то делать с позиционной атакой. "Марсель" катал мяч туда-сюда 70% игрового времени, но реальных шансов было мало. "Мы разучились рисковать", - определил проблему после матча Флориан Товен. Как думаете, смогут южане ее решить?

"Марсель" - "Реймс" - 1:1

Голы: Товен, 45 - Нагатомо, 20 (автогол)

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В статье: Реймс Юто Нагатомо Марсель Флорьян Товен
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