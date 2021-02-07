Очередное шоу Депая. Лион - Страсбур 3:0. Видео голов и обзор матча

Сегодняшний матч против "Страсбура" получился для "Лиона" легким благодаря удалению у гостей уже на 15-й минуте - арбитр не простил Адриена Томассона за длинный язык.

В итоге конкурентный с виду поединок превратился в бенефис Мемфиса Депая, который оформил эффектный дубль. Еще один мяч элегантной подсечкой забил Карл Токо-Экамби. Было ощущение, что некрасиво "Лион" забивать просто не хотел, иначе счет в матче вырос бы до неприличного.

"Лион" - "Страсбур" - 3:0

Голы: Депай, 20, 68, Токо-Экамби, 30