Очередное шоу Депая. Лион - Страсбур 3:0. Видео голов и обзор матча
Голландец тащит "Ткачей" к титулу
Сегодняшний матч против "Страсбура" получился для "Лиона" легким благодаря удалению у гостей уже на 15-й минуте - арбитр не простил Адриена Томассона за длинный язык.
В итоге конкурентный с виду поединок превратился в бенефис Мемфиса Депая, который оформил эффектный дубль. Еще один мяч элегантной подсечкой забил Карл Токо-Экамби. Было ощущение, что некрасиво "Лион" забивать просто не хотел, иначе счет в матче вырос бы до неприличного.
"Лион" - "Страсбур" - 3:0
Голы: Депай, 20, 68, Токо-Экамби, 30
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