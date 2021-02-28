Так Мбаппе не сдержать. Дижон - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" на выезде не испытал проблем с "Дижоном". Хозяева не создали ни единого острого момента за весь матч, а в обороне то и дело допускали критические ошибки, позволяя забивать голы на любой вкус.

Героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Теперь на счету нападающего 18 голов в текущем чемпионате - это ровно столько же, сколько у всех игроков "Дижона" вместе взятых.

"Дижон" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Кин, 6, Мбаппе, 32 (с пенальти), 51, Данилу, 82