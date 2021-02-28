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Так Мбаппе не сдержать. Дижон - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Легкие три очка чемпиона

Так Мбаппе не сдержать. Дижон - ПСЖ 0:4. Видео голов и обзор матча

psgtalk.com

Новина українською

"ПСЖ" на выезде не испытал проблем с "Дижоном". Хозяева не создали ни единого острого момента за весь матч, а в обороне то и дело допускали критические ошибки, позволяя забивать голы на любой вкус.

Героем встречи стал Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Теперь на счету нападающего 18 голов в текущем чемпионате - это ровно столько же, сколько у всех игроков "Дижона" вместе взятых.

"Дижон" - "ПСЖ" - 0:4

Голы: Кин, 6, Мбаппе, 32 (с пенальти), 51, Данилу, 82

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Дижон Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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bender_sun (Белая Церковь)
28.02.2021 в 12:23
Нравятся обзоры на мегого все по делу.
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