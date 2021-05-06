  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
В тренде

Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча

Faisal HQ

Новина українською

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Челси принимал Реал.

После ничьей в Мадриде (1:1) Челси в ответном матче вышел вперед в первом тайме, после того как Вернер первым оказался на добивании после удара Хаверца.

После перерыва Реал не смог вскрыть жесткую оборону Челси, в то время как синие свой второй гол забили. 2:0, в финали Челси в Стамбуле сыграет с Манчестер Сити.

Челси – Реал 2:0

Гол: Вернер (28), Маунт (85)

Обзор матча:

Гол Вернера:

Гол Маунта:

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...