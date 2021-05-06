Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов Челси принимал Реал.

После ничьей в Мадриде (1:1) Челси в ответном матче вышел вперед в первом тайме, после того как Вернер первым оказался на добивании после удара Хаверца.

После перерыва Реал не смог вскрыть жесткую оборону Челси, в то время как синие свой второй гол забили. 2:0, в финали Челси в Стамбуле сыграет с Манчестер Сити.

Челси – Реал 2:0

Гол: Вернер (28), Маунт (85)

Обзор матча:

Гол Вернера:

Гол Маунта: