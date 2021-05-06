Челси – Реал 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Faisal HQ
В ответном полуфинальном матче
После ничьей в Мадриде (1:1) Челси в ответном матче вышел вперед в первом тайме, после того как Вернер первым оказался на добивании после удара Хаверца.
После перерыва Реал не смог вскрыть жесткую оборону Челси, в то время как синие свой второй гол забили. 2:0, в финали Челси в Стамбуле сыграет с Манчестер Сити.
Челси – Реал 2:0
Гол: Вернер (28), Маунт (85)
Обзор матча:
Гол Вернера:
Гол Маунта:
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