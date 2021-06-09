Атака с воздуха: в Польше футбольный матч остановил парашютист
Неожиданный визит
Скрин: youtube.com
Рядовой поединок польских любителей из 5-го дивизиона, в котором встречались "Олимпия" Эльбаг и "Примавера" Барчево взорвал интернет. Все из-за парашютиста, который внезапно приземлился прямо на газоне во время игры!
Порадовал в эпизоде также арбитр, который быстро сориентировался и выписал нарушителю спокойствия предупреждение.
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