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Атака с воздуха: в Польше футбольный матч остановил парашютист

Зарубежные
(1 голосов)

Неожиданный визит

Атака с воздуха: в Польше футбольный матч остановил парашютист

Скрин: youtube.com

Новина українською

Рядовой поединок польских любителей из 5-го дивизиона, в котором встречались "Олимпия" Эльбаг и "Примавера" Барчево взорвал интернет. Все из-за парашютиста, который внезапно приземлился прямо на газоне во время игры!

Порадовал в эпизоде также арбитр, который быстро сориентировался и выписал нарушителю спокойствия предупреждение.

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В статье: курьезы чемпионат Польши
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