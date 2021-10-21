Жаль, без наших. Видео всех голов 3-го тура Лиги чемпионов
Есть на что посмотреть
UEFA
В
Тур оказался довольно результативным - в 16 матчах команды наколотили 59 голов.
Жаль только, что украинские команды не забивали.
В любом случае, смотрите все голы тура в нашей видеонарезке.
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