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Жаль, без наших. Видео всех голов 3-го тура Лиги чемпионов

Зарубежные
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Есть на что посмотреть

Жаль, без наших. Видео всех голов 3-го тура Лиги чемпионов

UEFA

Новина українською

В Лиге чемпионов сезона 2021/22 состоялся третий тур.

Тур оказался довольно результативным - в 16 матчах команды наколотили 59 голов.

Жаль только, что украинские команды не забивали.

В любом случае, смотрите все голы тура в нашей видеонарезке.

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В статье: Лига чемпионов
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