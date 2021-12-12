Еще гранд или уже нет? Осасуна - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча

"Барселона" не смогла победить в третьем матче кряду. На сей раз, хромающего каталонского гранда остановила скромная "Осасуна", которая по игре выглядела бледно, но собралась на концовку - и этого хватило.

Из позитива у "Барсы" отмечаем лишь два гола от выпускников Ла Масии, которым еще нету и 20 лет. За ним определенно будущее. Но это не отменяет вопроса - а что делать "Кулес" в настоящем времени?

17-й тур. "Осасуна" - "Барселона" - 2:2

Голы: Давид Гарсия, 14, Авила, 86 - Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 48