Еще гранд или уже нет? Осасуна - Барселона 2:2. Видео голов и обзор матча
У Хави первые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
"Барселона" не смогла победить в третьем матче кряду. На сей раз, хромающего каталонского гранда остановила скромная "Осасуна", которая по игре выглядела бледно, но собралась на концовку - и этого хватило.
Из позитива у "Барсы" отмечаем лишь два гола от выпускников Ла Масии, которым еще нету и 20 лет. За ним определенно будущее. Но это не отменяет вопроса - а что делать "Кулес" в настоящем времени?
17-й тур. "Осасуна" - "Барселона" - 2:2
Голы: Давид Гарсия, 14, Авила, 86 - Нико Гонсалес, 12, Эззальзули, 48
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Комментарии (1)
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Vanish (Kryvoy Rog)
12.12.2021 в 20:01
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