Вот это пушка! Гениальный гол Ракитича в ворота Атлетико

Ветеран "Севильи" Иван Ракитич отметился просто гениальным дальним ударом в матче 18-го тура Примеры против "Атлетико" Мадрид. До ворот было метров 27-28, но это его не остановило.

Отметим, что этот гол уже 4-й для 33-летнего ветерана в текущем сезоне. После ухода из "Барселоны" он явно не заглох.