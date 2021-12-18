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Вот это пушка! Гениальный гол Ракитича в ворота Атлетико

Зарубежные
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Ивану удался шикарный дальний удар

Вот это пушка! Гениальный гол Ракитича в ворота Атлетико

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

Ветеран "Севильи" Иван Ракитич отметился просто гениальным дальним ударом в матче 18-го тура Примеры против "Атлетико" Мадрид. До ворот было метров 27-28, но это его не остановило.

Отметим, что этот гол уже 4-й для 33-летнего ветерана в текущем сезоне. После ухода из "Барселоны" он явно не заглох.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Иван Ракитич Севилья
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