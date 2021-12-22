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Четвертое кряду поражение чемпиона. Гранада - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

"Матрасники" в глубоком кризисе

Четвертое кряду поражение чемпиона. Гранада - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Новина українською

"Гранада" не побеждала "Атлетико" с 2011 года, и вот проклятие наконец снято. Решающий мяч в середине второго тайма забил 39-летний Хорхе Молина, проводящий сезон мечты.

А вот у "Матрасников" и их тренера Диего Симеоне ситуация катастрофична. Команда проиграла в Ла Лиге 4-й матч кряду и уже отстает от лидера на 14 очков. Даже защита - и та подводит регулярно: 22 пропущенных в 18 турах. Нужны срочные радикальные меры.

9-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Мачис, 17, Молина, 61 - Феликс, 2

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В статье: Атлетико (Мадрид) Гранада
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