Четвертое кряду поражение чемпиона. Гранада - Атлетико 2:1. Видео голов и обзор матча

"Гранада" не побеждала "Атлетико" с 2011 года, и вот проклятие наконец снято. Решающий мяч в середине второго тайма забил 39-летний Хорхе Молина, проводящий сезон мечты.

А вот у "Матрасников" и их тренера Диего Симеоне ситуация катастрофична. Команда проиграла в Ла Лиге 4-й матч кряду и уже отстает от лидера на 14 очков. Даже защита - и та подводит регулярно: 22 пропущенных в 18 турах. Нужны срочные радикальные меры.

9-й тур. Гранада. "Нуэво Лос Карменес"

"Гранада" - "Атлетико" - 2:1

Голы: Мачис, 17, Молина, 61 - Феликс, 2