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Избежали антирекорда. Атлетико - Райо Вальекано 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Чемпион взялся за голову

Избежали антирекорда. Атлетико - Райо Вальекано 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

"Матрасники" добыли первую победу в Ла Лиге после четырех кряду поражений. Еще одно фиаско - и они бы повторили клубный антирекорд, установленный в 1942 году.

Героем встречи стал аргентинский форвард Анхель Корреа, который забил по голу в каждом из таймов, дважды удачно сориентировавшись в чужой штрафной. "Райо", обескровленный травмами, выглядел плохо и в ответ не придумал вообще ничего.

19-й тур. "Атлетико" - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Корреа, 28, 53

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В статье: Атлетико (Мадрид) Райо Вальекано (Мадрид)
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