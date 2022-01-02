Избежали антирекорда. Атлетико - Райо Вальекано 2:0. Видео голов и обзор матча

"Матрасники" добыли первую победу в Ла Лиге после четырех кряду поражений. Еще одно фиаско - и они бы повторили клубный антирекорд, установленный в 1942 году.

Героем встречи стал аргентинский форвард Анхель Корреа, который забил по голу в каждом из таймов, дважды удачно сориентировавшись в чужой штрафной. "Райо", обескровленный травмами, выглядел плохо и в ответ не придумал вообще ничего.

19-й тур. "Атлетико" - "Райо Вальекано" - 2:0

Голы: Корреа, 28, 53