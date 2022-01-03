Назло Ла Лиге. Мальорка - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Хави очень просил боссов Ла Лиги перенести матч, ведь в лазарете "Барсы" из-за травм и COVID одновременно оказались полтора десятка игроков, но чиновники не разрешили.

Пришлось играть почти что дублем - и что вы думаете? "Кулес" вытащили матч! Люк де Йонг забил единственный гол, а Марк-Андре тер Штеген отметился невероятным сэйвом в добавленное время.

19-й тур. "Мальорка" - "Барселона" - 0:1

Гол: Люк де Йонг, 44