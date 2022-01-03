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Назло Ла Лиге. Мальорка - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Зарубежные
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Каталонцы победили, имея в лазарете 16 игроков

Назло Ла Лиге. Мальорка - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Xavier Bonilla/NurPhoto

Новина українською

Хави очень просил боссов Ла Лиги перенести матч, ведь в лазарете "Барсы" из-за травм и COVID одновременно оказались полтора десятка игроков, но чиновники не разрешили.

Пришлось играть почти что дублем - и что вы думаете? "Кулес" вытащили матч! Люк де Йонг забил единственный гол, а Марк-Андре тер Штеген отметился невероятным сэйвом в добавленное время.

19-й тур. "Мальорка" - "Барселона" - 0:1

Гол: Люк де Йонг, 44

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В статье: Барселона Мальорка
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