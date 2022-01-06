Вовремя проснулись. Линарес Депортиво - Барселона 1:2. Видео голов и обзор матча
Каталонцы проявили характер
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mateo Villalba/Quality Sport Images
"Барса" катастрофично выглядела до перерыва и заслужено уступала в счете, но затем сработали замены Хави. Выход Френки де Йонга и, особенно, Усмана Дембеле перевернул игру.
В итоге "Кулес" забили два гола на индивидуальном мастерстве - и этого хватило для победы. К командной игре вопросов много, но таковы реалии "Барсы": не до жиру - быть бы живу.
1/32 Кубка короля. "Линарес Депортиво" - "Барселона" - 1:2
Голы: Уго Диас, 19 - Дембеле, 63, Ютгла, 69
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