Лучшее Класико за последние годы. Барселона - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча
Полуфинал Суперкубка Испании не подкачал
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency
Ну наконец "Барселона" и "Реал" подарили зрителям не "шахматную партию", не "игру до первой ошибки", а самое настоящее зрелище - то, за которое миллионы зрителей и любят Эль Класико.
Каталонцы, наверное, наиграли на ничью, и если бы Френки де Йонг, Педри и Фати могли сыграть полный матч, то… Впрочем, у истории нету сослагательного наклонения. В финал вышел "Реал", который эффективнее распорядился своими шансами.
Эр-Рияд. "Барселона" - "Реал" - 2:3
Голы: Люк де Йонг, 41, Фати, 83 - Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98
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