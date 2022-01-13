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Лучшее Класико за последние годы. Барселона - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Полуфинал Суперкубка Испании не подкачал

Лучшее Класико за последние годы. Барселона - Реал 2:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency

Новина українською

Ну наконец "Барселона" и "Реал" подарили зрителям не "шахматную партию", не "игру до первой ошибки", а самое настоящее зрелище - то, за которое миллионы зрителей и любят Эль Класико.

Каталонцы, наверное, наиграли на ничью, и если бы Френки де Йонг, Педри и Фати могли сыграть полный матч, то… Впрочем, у истории нету сослагательного наклонения. В финал вышел "Реал", который эффективнее распорядился своими шансами.

Эр-Рияд. "Барселона" - "Реал" - 2:3

Голы: Люк де Йонг, 41, Фати, 83 - Винисиус, 25, Бензема, 72, Вальверде, 98

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В статье: Барселона Реал (Мадрид)
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