Вот она, третья сила! Эспаньол - Бетис 1:4. Видео голов и обзор матча
"Бетикос" рвутся в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Бетис" выдал очередной классный матч, буквально втоптав "Эспаньол" в его же газон, где ранее проигрывал даже мадридский "Реал".
Восхищенные СМИ уже сватают Фекира в старт сборной Франции, Гвидо Родригеса - Аргентины, Карвалью - Португалии, Каналеса и Борху - Испании. Если так продлится и дальше, этот "Бетис" застолбит за собой третье место - у него для этого есть все, лишь бы ЛЕ не помешала.
22-й тур. "Эспаньол" - "Бетис" - 1:4
Голы: де Томас, 14 - Борха Иглесиас, 31 (с пенальти), 53, Гвидо Родригес, 36, Виллиан Жозе, 76
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