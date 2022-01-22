Вот она, третья сила! Эспаньол - Бетис 1:4. Видео голов и обзор матча

"Бетис" выдал очередной классный матч, буквально втоптав "Эспаньол" в его же газон, где ранее проигрывал даже мадридский "Реал".

Восхищенные СМИ уже сватают Фекира в старт сборной Франции, Гвидо Родригеса - Аргентины, Карвалью - Португалии, Каналеса и Борху - Испании. Если так продлится и дальше, этот "Бетис" застолбит за собой третье место - у него для этого есть все, лишь бы ЛЕ не помешала.

22-й тур. "Эспаньол" - "Бетис" - 1:4

Голы: де Томас, 14 - Борха Иглесиас, 31 (с пенальти), 53, Гвидо Родригес, 36, Виллиан Жозе, 76