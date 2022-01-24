Коморский Буффон! Двойной сэйв защитника, который вынужденно встал в ворота на КАН
Шакер Альхадур превзошел все ожидания
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fareed Kotb/Anadolu Agency
Коморские острова лишились трех голкиперов из-за травм и коронавируса, так что в 1/8 финала КАН против Камеруна в ворота пришлось ставить правого бека Шакера Альхадура. И он справился!
Да, Камерун таки победил 2:1 и прошел дальше, но вы только посмотрите, как отрабатывал на чужой позиции Альхадур! Этот парень явно выбрал не то амплуа!
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