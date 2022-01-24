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Коморский Буффон! Двойной сэйв защитника, который вынужденно встал в ворота на КАН

Зарубежные
(1 голосов)

Шакер Альхадур превзошел все ожидания

Коморский Буффон! Двойной сэйв защитника, который вынужденно встал в ворота на КАН

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fareed Kotb/Anadolu Agency

Новина українською

Коморские острова лишились трех голкиперов из-за травм и коронавируса, так что в 1/8 финала КАН против Камеруна в ворота пришлось ставить правого бека Шакера Альхадура. И он справился!

Да, Камерун таки победил 2:1 и прошел дальше, но вы только посмотрите, как отрабатывал на чужой позиции Альхадур! Этот парень явно выбрал не то амплуа!

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В статье: Камерун Коморские острова Шакер Аладюр
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