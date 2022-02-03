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Один в поле воин: фантастический сэйв голкипера Бетиса

Зарубежные
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Руи Силва - герой!

Один в поле воин: фантастический сэйв голкипера Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket

Новина українською

Вратарю "Бетиса" Руи Силве удалось невероятное спасение в четвертьфинале Кубка короля против "Реал Сосьедада".

Баски в два паса разбили защиту "Бетикос" и вывели Александра Исака почти на пустые ворота, но португальский голкипер каким-то чудом успел достать "мертвый" мяч из незащищенного угла. Фантастика!

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Бетис (Севилья) Руи Силва
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