Один в поле воин: фантастический сэйв голкипера Бетиса
Руи Силва - герой!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket
Вратарю "Бетиса" Руи Силве удалось невероятное спасение в четвертьфинале Кубка короля против "Реал Сосьедада".
Баски в два паса разбили защиту "Бетикос" и вывели Александра Исака почти на пустые ворота, но португальский голкипер каким-то чудом успел достать "мертвый" мяч из незащищенного угла. Фантастика!
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