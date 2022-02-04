  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Ногой открыли дверь в полуфинал. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча
В тренде

Ногой открыли дверь в полуфинал. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Севильцы в блестящей форме

Ногой открыли дверь в полуфинал. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images

Новина українською

"Бетис" в третьем матче кряду забил 4 гола - прямо сейчас команда Мануэля Пеллегрини в лучшей форме во всей Испании. "Реал Сосьедад" сопротивлялся упорно, но хватило его на 60 минут.

Наверное, ключевым моментом встречи стал сэйв Руи Силвы после удара Александра Исака в упор при счете 0:1. Забей швед - и все могло бы пойти иначе, а так - очередной разгром.

1/4 финала Кубка короля. "Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:4

Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти), Руибаль, 87

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Бетис (Севилья)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...