Ногой открыли дверь в полуфинал. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча
Севильцы в блестящей форме
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
"Бетис" в третьем матче кряду забил 4 гола - прямо сейчас команда Мануэля Пеллегрини в лучшей форме во всей Испании. "Реал Сосьедад" сопротивлялся упорно, но хватило его на 60 минут.
Наверное, ключевым моментом встречи стал сэйв Руи Силвы после удара Александра Исака в упор при счете 0:1. Забей швед - и все могло бы пойти иначе, а так - очередной разгром.
1/4 финала Кубка короля. "Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:4
Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти), Руибаль, 87
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