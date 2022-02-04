Ногой открыли дверь в полуфинал. Реал Сосьедад - Бетис 0:4. Видео голов и обзор матча

"Бетис" в третьем матче кряду забил 4 гола - прямо сейчас команда Мануэля Пеллегрини в лучшей форме во всей Испании. "Реал Сосьедад" сопротивлялся упорно, но хватило его на 60 минут.

Наверное, ключевым моментом встречи стал сэйв Руи Силвы после удара Александра Исака в упор при счете 0:1. Забей швед - и все могло бы пойти иначе, а так - очередной разгром.

1/4 финала Кубка короля. "Реал Сосьедад" - "Бетис" - 0:4

Голы: Хуанми, 12, 57, Виллиан Жозе, 83 (с пенальти), Руибаль, 87