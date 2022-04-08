Каталонцам повезло. Айнтрахт - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

"Айнтрахт" провел выдающийся матч, если учесть его возможности и потенциал соперника. Немцы создали не менее трех стопроцентных голевых шансов, но забили всего раз, и эта расточительность их подвела.

Ближе к концу встречи "Барса" провела замены, перехватила инициативу и таки провела одну "типично каталонскую" атаку, нивелировав все усилия "Орлов". Без гандикапа поездка на "Камп Ноу" не сулит немцам ничего хорошего.

1/4 финала ЛЕ. "Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1

Голы: Кнауфф, 48 - Ферран Торрес, 66