Каталонцам повезло. Айнтрахт - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча
Сенсация была очень близко, но…
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm
"Айнтрахт" провел выдающийся матч, если учесть его возможности и потенциал соперника. Немцы создали не менее трех стопроцентных голевых шансов, но забили всего раз, и эта расточительность их подвела.
Ближе к концу встречи "Барса" провела замены, перехватила инициативу и таки провела одну "типично каталонскую" атаку, нивелировав все усилия "Орлов". Без гандикапа поездка на "Камп Ноу" не сулит немцам ничего хорошего.
1/4 финала ЛЕ. "Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1
Голы: Кнауфф, 48 - Ферран Торрес, 66
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