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Каталонцам повезло. Айнтрахт - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Сенсация была очень близко, но…

Каталонцам повезло. Айнтрахт - Барселона 1:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Grimm

Новина українською

"Айнтрахт" провел выдающийся матч, если учесть его возможности и потенциал соперника. Немцы создали не менее трех стопроцентных голевых шансов, но забили всего раз, и эта расточительность их подвела.

Ближе к концу встречи "Барса" провела замены, перехватила инициативу и таки провела одну "типично каталонскую" атаку, нивелировав все усилия "Орлов". Без гандикапа поездка на "Камп Ноу" не сулит немцам ничего хорошего.

1/4 финала ЛЕ. "Айнтрахт" - "Барселона" - 1:1

Голы: Кнауфф, 48 - Ферран Торрес, 66

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В статье: Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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