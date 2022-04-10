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Показательное выступление. Реал - Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Мадрид еще на три очка ближе к чемпионству

Показательное выступление. Реал - Хетафе 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Denis Doyle

Новина українською

"Реал" после триумфального выезда на "Стэмфорд Бридж" дал отдохнуть некоторым ветеранам, но и без них комфортно и местами эффектно управился с "Хетафе".

Пасы Винисиуса на Каземиро и Родриго на Васкеса - настоящие конфетки; Бензема даже не пришлось включаться на полную. В таблице Мадрид за 7 туров до конца чемпионата опережает ближайших конкурентов на 12 очков - кажется, титул уже у него в кармане.

31-й тур Примеры. "Реал" - "Хетафе" - 2:0

Голы: Каземиро, 38, Васкес, 68

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В статье: Реал (Мадрид) "Хетафе"
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