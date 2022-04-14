Колумбийская пушка: сумасшедший гол форварда Айнтрахта Барселоне
Рафаэль Борре шокировал "Камп Ноу"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos
Гол Рафаэля Борре в четвертьфинале Лиги Европы между "Айнтрахтом" и "Барселоной" точно останется в памяти фанатов - так попасть в такой момент дорогого стоит.
Каталонцы слишком пассивно защищались, тер Штеген зазевался на линии - да, это было, но каков удар! Теперь каталонцы в полушаге от сенсационного вылета из турнира, в котором еще вчера казались главным фаворитом.
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