  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Колумбийская пушка: сумасшедший гол форварда Айнтрахта Барселоне
В тренде

Колумбийская пушка: сумасшедший гол форварда Айнтрахта Барселоне

Зарубежные
(1 голосов)

Рафаэль Борре шокировал "Камп Ноу"

Колумбийская пушка: сумасшедший гол форварда Айнтрахта Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David Ramos

Новина українською

Гол Рафаэля Борре в четвертьфинале Лиги Европы между "Айнтрахтом" и "Барселоной" точно останется в памяти фанатов - так попасть в такой момент дорогого стоит.

Каталонцы слишком пассивно защищались, тер Штеген зазевался на линии - да, это было, но каков удар! Теперь каталонцы в полушаге от сенсационного вылета из турнира, в котором еще вчера казались главным фаворитом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Рафаэль Борре
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...