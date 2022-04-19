Привет, новый кризис! Барселона - Кадис 0:1. Видео гола и обзор матча
Каталонцы прервали 15-матчевую серию без поражений в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Alonso
В течение двух месяцев радовала команда Хави и игрой, и результатами, но травмы Пике и Педри вкупе с дисквалификацией Араухо резко изменили ситуацию. После вылета из ЛЕ от "Айнтрахта" "Барса" еще и дома "Кадису" умудрилась проиграть.
За весь матч сине-гранатовые довела до ума всего пару атак, тогда как их соперник из зоны вылета обязан был забивать минимум трижды. Борьба за ТОП-4 в Ла Лиге будет жарче, чем ожидалось еще 2-3 недели назад.
32-й тур Примеры. "Барселона" - "Кадис" - 0:1
Гол: Лукас Перес, 48
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Павелко: Игроки Динамо прибудут в сборную третьего мая
- Украинские защитники уничтожили командира большого десантного корабля
- ВСУ освободили ряд населенных пунктов возле Изюма
- Ман Сити - Ливерпуль 2:3. Обзор матча и видео голов
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...