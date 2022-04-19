Привет, новый кризис! Барселона - Кадис 0:1. Видео гола и обзор матча

В течение двух месяцев радовала команда Хави и игрой, и результатами, но травмы Пике и Педри вкупе с дисквалификацией Араухо резко изменили ситуацию. После вылета из ЛЕ от "Айнтрахта" "Барса" еще и дома "Кадису" умудрилась проиграть.

За весь матч сине-гранатовые довела до ума всего пару атак, тогда как их соперник из зоны вылета обязан был забивать минимум трижды. Борьба за ТОП-4 в Ла Лиге будет жарче, чем ожидалось еще 2-3 недели назад.

32-й тур Примеры. "Барселона" - "Кадис" - 0:1

Гол: Лукас Перес, 48