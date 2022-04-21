Трагедия Эль Команданте. Леванте - Севилья 2:3. Видео голов и обзор матча

"Севилья" добыла тяжелейшую победу на поле "Леванте" благодаря вдохновенной игре своих вингеров: у Лукаса Окампоса - два ассиста, у Хесуса Короны - два гола.

Ведущий борьбу за выживание "Леванте" играл не хуже второй команды Ла Лиги, однако в решающий момент его 34-летний капитан Хосе "Эль Команданте" Моралес, оформивший сегодня 1+1, не реализовал пенальти. После игры он плакал, а Иван Ракитич тщетно пытался его подбодрить.

33-й тур Примеры. "Леванте" - "Севилья" - 2:3

Голы: Моралес, 22 (с пенальти), Сольдадо, 87 - Корона, 14, 27, Кунде, 82