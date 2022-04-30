Золотая победа. Реал Мадрид - Эспаньол 4:0. Видео голов и обзор матча
"Сливочные" гарантировали титул за 4 тура до финиша
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oscar J. Barroso/Europa Press
"Реалу" было достаточно ничьи, чтобы гарантировать себе 35-е чемпионство, но "Сливочные" сделали все куда эффектнее, забив "Эспаньолу" четыре безответных гола.
"Попугаи" исполнили роль статистов в шоу, которое организовала даже не основа Мадрида, а его ближайший резерв. Да-да, команда Карло Анчелотти сейчас настолько сильнее остальных, что Бензема и Винисиус вышли аж под конец - чтоб получить свою долю оваций.
34-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 4:0
Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81
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