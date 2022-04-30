Золотая победа. Реал Мадрид - Эспаньол 4:0. Видео голов и обзор матча

"Реалу" было достаточно ничьи, чтобы гарантировать себе 35-е чемпионство, но "Сливочные" сделали все куда эффектнее, забив "Эспаньолу" четыре безответных гола.

"Попугаи" исполнили роль статистов в шоу, которое организовала даже не основа Мадрида, а его ближайший резерв. Да-да, команда Карло Анчелотти сейчас настолько сильнее остальных, что Бензема и Винисиус вышли аж под конец - чтоб получить свою долю оваций.

34-й тур Примеры. "Реал Мадрид" - "Эспаньол" - 4:0

Голы: Родриго, 33, 43, Асенсио, 55, Бензема, 81