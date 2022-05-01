Дежурный провал Симеоне в дерби. Атлетик - Атлетико 2:0. Видео голов и обзор матча

Давным-давно "Атлетико" основали именно как филиал "Атлетика" из Бильбао, и их матчи до сих пор сохраняют статус дерби. Последнее время баски в них преуспевают - 3 победы и ничья в 4 матчах!

Сегодня "Матрасники" стали жертвами активности Иньяки Уильямса, а еще собственной пассивности у чужих ворот. Суарес провалился начисто, Гризманн запомнился только одним хорошим штрафным, Корреа - моментом в добавленное время. Этого критично мало для команды, которая претендует на приставку "топ".

34-й тур Примеры. "Атлетик" - "Атлетико" - 2:0

Голы: Эрмосо, 8 (автогол), Уильямс, 56 (с пенальти)