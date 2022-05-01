Шутник дня: фанат Эвертона спрятал мяч под свитер, чтобы не отдавать Челси
Тянул время, как только мог
Скрин: youtube.com
Очень смешной момент случился под занавес матча 35-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Челси".
Во время одной из атак лондонцев мяч улетел на трибуны, и фанат "Ирисок" просто спрятал его себе под свитер. В итоге игру удалось возобновить только после того, как хитреца раскусили.
Логика его действий проста - шло добавленное время, и "Эвертон" изо всех сил защищал минимальное преимущество, что ему в итоге и удалось.
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