Шутник дня: фанат Эвертона спрятал мяч под свитер, чтобы не отдавать Челси

Очень смешной момент случился под занавес матча 35-го тура АПЛ между "Эвертоном" и "Челси".

Во время одной из атак лондонцев мяч улетел на трибуны, и фанат "Ирисок" просто спрятал его себе под свитер. В итоге игру удалось возобновить только после того, как хитреца раскусили.

Логика его действий проста - шло добавленное время, и "Эвертон" изо всех сил защищал минимальное преимущество, что ему в итоге и удалось.