Транжирство по-каталонски. Барселона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча

"Барселона" наконец напомнила, что умеет доминировать и играть красиво, но при этом забила только дважды, создав не менее 5-6 стопроцентных шансов.

Это едва не вылезло команде Хави боком в концовке, когда Раильо отыграл один мяч после стандарта. К счастью для "Кулес", на большее "Мальорку" не хватило - уж слишком ее вымотали каталонские атаки на протяжении первых 80 минут.

34-й тур Примеры. "Барселона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Депай, 25, Бускетс, 54 - Раильо, 79