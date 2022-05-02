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Транжирство по-каталонски. Барселона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Едва не упустили победу

Транжирство по-каталонски. Барселона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

"Барселона" наконец напомнила, что умеет доминировать и играть красиво, но при этом забила только дважды, создав не менее 5-6 стопроцентных шансов.

Это едва не вылезло команде Хави боком в концовке, когда Раильо отыграл один мяч после стандарта. К счастью для "Кулес", на большее "Мальорку" не хватило - уж слишком ее вымотали каталонские атаки на протяжении первых 80 минут.

34-й тур Примеры. "Барселона" - "Мальорка" - 2:1

Голы: Депай, 25, Бускетс, 54 - Раильо, 79

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В статье: Барселона Мальорка
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