Транжирство по-каталонски. Барселона - Мальорка 2:1. Видео голов и обзор матча
Едва не упустили победу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона" наконец напомнила, что умеет доминировать и играть красиво, но при этом забила только дважды, создав не менее 5-6 стопроцентных шансов.
Это едва не вылезло команде Хави боком в концовке, когда Раильо отыграл один мяч после стандарта. К счастью для "Кулес", на большее "Мальорку" не хватило - уж слишком ее вымотали каталонские атаки на протяжении первых 80 минут.
34-й тур Примеры. "Барселона" - "Мальорка" - 2:1
Голы: Депай, 25, Бускетс, 54 - Раильо, 79
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