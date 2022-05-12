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Встретимся в ЛЧ. Эльче - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Важный успех "Матрасников"

Встретимся в ЛЧ. Эльче - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde

Новина українською

"Атлетико" в своей фирменной манере победил в Эльче - мало что позволил сопернику, а сам выжал максимум из немногочисленных голевых шансов.

Благодаря победе команда Диего Симеоне не просто вышла на 3-е место в Ла Лиге, но и гарантировала себе ТОП-4 по итогам сезона, а с ним - и место в следующем розыгрыше ЛЧ. В этом и раньше мало кто сомневался, а теперь уже все официально.

36-й тур Примеры. "Эльче" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Матеус Кунья, 28, де Пауль, 62

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В статье: Атлетико (Мадрид) Эльче
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