Встретимся в ЛЧ. Эльче - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча

"Атлетико" в своей фирменной манере победил в Эльче - мало что позволил сопернику, а сам выжал максимум из немногочисленных голевых шансов.

Благодаря победе команда Диего Симеоне не просто вышла на 3-е место в Ла Лиге, но и гарантировала себе ТОП-4 по итогам сезона, а с ним - и место в следующем розыгрыше ЛЧ. В этом и раньше мало кто сомневался, а теперь уже все официально.

36-й тур Примеры. "Эльче" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Матеус Кунья, 28, де Пауль, 62