Встретимся в ЛЧ. Эльче - Атлетико 0:2. Видео голов и обзор матча
Важный успех "Матрасников"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aitor Alcalde
"Атлетико" в своей фирменной манере победил в Эльче - мало что позволил сопернику, а сам выжал максимум из немногочисленных голевых шансов.
Благодаря победе команда Диего Симеоне не просто вышла на 3-е место в Ла Лиге, но и гарантировала себе ТОП-4 по итогам сезона, а с ним - и место в следующем розыгрыше ЛЧ. В этом и раньше мало кто сомневался, а теперь уже все официально.
36-й тур Примеры. "Эльче" - "Атлетико" - 0:2
Голы: Матеус Кунья, 28, де Пауль, 62
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