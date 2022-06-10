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Зинченко и Ярмоленко едут в Лондон. 10 трансферов лета 2022, которых все ждут - ВИДЕО

Зарубежные
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Свежее видео от Фолстена

Зинченко и Ярмоленко едут в Лондон. 10 трансферов лета 2022, которых все ждут - ВИДЕО

Сегодня

Новина українською

Трансферное окно в ведущих европейских чемпионатах открыто. И хотя уже известно, что Эрлинг Холланд стал игроком Манчестер Сити, а Килиан Мбаппе решил остаться в Париже, это лето на 99 процентов подарит нам переходы, которых ждут миллионы болельщиков по всему миру. Так что интрига живет!

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В новом видео от Фолстена вы узнаете о 10 самых ожидаемых трансферов лета 2022 года, среди которых есть и украинцы Александр Зинченко и Андрей Ярмоленко.

Не медлите и скорее смотрите видео!

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В статье: Андрей Ярмоленко Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Садио Мане Александр Зинченко Фолстен
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