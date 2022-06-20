Роналдиньо и Роберто Карлос собрали звезд на феерический выставочный матч в США

Роналдиньо и Роберто Карлос собрали три десятка звезд первой величины на выставочный матч в американском Форт-Лодердейле, что рядом с Майями.

"Поскольку этим летом не было крупных событий, мы захотели заполнить пустоту для футбольных фанатов по всему миру, привезя футбольных легенд и культовых звезд во Флориду", - говорилось в совместном заявлении бразильцев.

На их зов откликнулись не только многочисленные звездные ветераны, вроде Деку, Патрика Клюйверта, Рене Игиты, Карлоса Вальдеррамы, Христо Стоичкова, Ивана Саморано, но и ряд действующих игроков, как Винисиус, Альфонсо Дэвис, Пауло Дибала, Поль Погба.

Все вместе они зажгли Флориду по полной - матч закончился победой "Друзей Роберто Карлоса" со счетом 12:10.