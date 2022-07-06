Лучший гол года? Бразильцу из J-Лиги удалась изумительная бисиклета
Эвералдо - претендент на Премию Пушкаша
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Masashi Hara
Японская J-Лига редко оказывается в центре внимания футбольного мира, однако сегодня именно такой день.
Все благодаря феноменальному голу бразильского форварда "Касима Антлерс" Эвералдо - слова тут излишни, просто посмотрите сами.
Добавим только, что чудо-гол случился еще и вовремя - благодаря ему "Касима" на 89-й минуте спаслась от поражения в матче против "Сересо Осаки" и осталась на втором месте в таблице.
WHAT A GOAL!— J.LEAGUE Official EN (@J_League_En) July 6, 2022
???????? EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! pic.twitter.com/vedfFfyYjS
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