Лучший гол года? Бразильцу из J-Лиги удалась изумительная бисиклета

Японская J-Лига редко оказывается в центре внимания футбольного мира, однако сегодня именно такой день.

Все благодаря феноменальному голу бразильского форварда "Касима Антлерс" Эвералдо - слова тут излишни, просто посмотрите сами.

Добавим только, что чудо-гол случился еще и вовремя - благодаря ему "Касима" на 89-й минуте спаслась от поражения в матче против "Сересо Осаки" и осталась на втором месте в таблице.

WHAT A GOAL!



???????? EVERALDO with the BICYCLE KICK of all BICYCLE KICKS for Kashima Antlers! pic.twitter.com/vedfFfyYjS