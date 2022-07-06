  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Лучший гол года? Бразильцу из J-Лиги удалась изумительная бисиклета
В тренде

Лучший гол года? Бразильцу из J-Лиги удалась изумительная бисиклета

Зарубежные
Обновлено
(1 голосов)

Эвералдо - претендент на Премию Пушкаша

Лучший гол года? Бразильцу из J-Лиги удалась изумительная бисиклета

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Masashi Hara

Новина українською

Японская J-Лига редко оказывается в центре внимания футбольного мира, однако сегодня именно такой день.

Все благодаря феноменальному голу бразильского форварда "Касима Антлерс" Эвералдо - слова тут излишни, просто посмотрите сами.

Добавим только, что чудо-гол случился еще и вовремя - благодаря ему "Касима" на 89-й минуте спаслась от поражения в матче против "Сересо Осаки" и осталась на втором месте в таблице.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: чемпионат Японии Касима Антлерс Эвералдо
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде