В стиле Станковича: гениальный гол с 45 метров из чемпионата Швейцарии
Ронни Родлен сотворил шедевр
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: RvS.Media/Basile Barbey
На выходных стартовал новый розыгрыш чемпионата Швейцарии, и это событие тут же облетело мировые СМИ благодаря французу Ронни Родлену из "Серветта".
Его гол в ворота "Санкт-Галлена" не только принес "Серветту" победу, но и шокировал всех, кто это видел. Так высмотреть позиционную ошибку вратаря и попасть со сверхдальней дистанции - это фантастика. Впрочем, смотрите сами.
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On ne s’en remet pas
Le résumé du match https://t.co/WKrOqWAtUL#NotreVilleNotreClub pic.twitter.com/Ck8cShKXSi
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