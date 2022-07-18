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В стиле Станковича: гениальный гол с 45 метров из чемпионата Швейцарии

Зарубежные
Обновлено
(2 голосов)

Ронни Родлен сотворил шедевр

В стиле Станковича: гениальный гол с 45 метров из чемпионата Швейцарии

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: RvS.Media/Basile Barbey

Новина українською

На выходных стартовал новый розыгрыш чемпионата Швейцарии, и это событие тут же облетело мировые СМИ благодаря французу Ронни Родлену из "Серветта".

Его гол в ворота "Санкт-Галлена" не только принес "Серветту" победу, но и шокировал всех, кто это видел. Так высмотреть позиционную ошибку вратаря и попасть со сверхдальней дистанции - это фантастика. Впрочем, смотрите сами.

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В статье: Чемпионат Швейцарии Серветт (Швейцария) Ронни Родлен
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Комментарии (1)
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Smooth da Hustler (Львів)
18.07.2022 в 15:47
Станковичем не пахнет даже
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