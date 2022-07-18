В стиле Станковича: гениальный гол с 45 метров из чемпионата Швейцарии

На выходных стартовал новый розыгрыш чемпионата Швейцарии, и это событие тут же облетело мировые СМИ благодаря французу Ронни Родлену из "Серветта".

Его гол в ворота "Санкт-Галлена" не только принес "Серветту" победу, но и шокировал всех, кто это видел. Так высмотреть позиционную ошибку вратаря и попасть со сверхдальней дистанции - это фантастика. Впрочем, смотрите сами.