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Как рукой: идеальный гол со штрафного из польской Экстракласы

Зарубежные
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Немного красоты от наших западных друзей

Как рукой: идеальный гол со штрафного из польской Экстракласы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tomasz Folta/PressFocus/MB Media

Новина українською

Топ-лиги Европы, может, и отдыхают, а топ-голы забиваются уже сейчас. Один из таких порадовал сегодня зрителей матча польской Экстракласы "Ягеллония" - "Видзев" (0:2).

На 72-й минуте хавбек гостей Бартош Павловский так закрутил мяч со штрафного, что вратарь даже не успел прыгнуть в направлении мяча. Просто посмотрите на эта красоту!

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В статье: Ягеллония (Белосток)
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