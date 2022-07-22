Как рукой: идеальный гол со штрафного из польской Экстракласы
Немного красоты от наших западных друзей
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Tomasz Folta/PressFocus/MB Media
Топ-лиги Европы, может, и отдыхают, а топ-голы забиваются уже сейчас. Один из таких порадовал сегодня зрителей матча польской Экстракласы "Ягеллония" - "Видзев" (0:2).
На 72-й минуте хавбек гостей Бартош Павловский так закрутил мяч со штрафного, что вратарь даже не успел прыгнуть в направлении мяча. Просто посмотрите на эта красоту!
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Последние секунды жизни группы оккупантов, которые выдвигались в атаку на ВСУ - ВИДЕО
- Единственный летний трансфер. Динамо может усилиться экс-лидером Александрии
- "Они были лучше во всем". Защитник АИК назвал поражение от Ворсклы катастрофой
- Мане и де Лигт уже забивают. Бавария с теннисным счетом разбила Ди Си Юнайтед
- Байрактар начинает ревновать. HIMARS тоже стал героем песни. ВИДЕО
- Популярная OnlyFans-модель и фанатка Ман Сити собирается громко заявить о себе в мире бокса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти