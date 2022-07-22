Как рукой: идеальный гол со штрафного из польской Экстракласы

Топ-лиги Европы, может, и отдыхают, а топ-голы забиваются уже сейчас. Один из таких порадовал сегодня зрителей матча польской Экстракласы "Ягеллония" - "Видзев" (0:2).

На 72-й минуте хавбек гостей Бартош Павловский так закрутил мяч со штрафного, что вратарь даже не успел прыгнуть в направлении мяча. Просто посмотрите на эта красоту!