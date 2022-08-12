Днепру-1 приготовиться: шедевр вингера АЕК Ларнака в ворота Партизана
Имад Фараж забил лучший гол в жизни
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia
АЕК Ларнака с трудом прошел "Партизан" и вышел на "Днепр-1" в квалификации Лиги Европы. Ключевое значение для киприотов имел гол Имада Фаража, сравнявший счет в Белграде - 2:2.
А теперь смотрите, как именно воспитанник "Лилля" все сделал - обыграл одного, второго, третьего, четвертого и удар! Все в лучших традициях Лео Месси. Жаль, что Фараж предпочел тусовки футболу - такой талант губит.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россия потеряла в Украине две эскадрилии Су-35
- Малиновский может покинуть Аталанту - украинцем интересуется новичок АПЛ
- Университатя - Заря: где и когда смотреть матч квалификации Лиги Конференций
- Первый матч и первый трофей. Видео голов и обзор матча Реал - Айнтрахт 2:0
- Красотка дня. Роскошная девушка Цитаишвили, которая помогает ему преодолевать трудности. ФОТО
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти