Днепру-1 приготовиться: шедевр вингера АЕК Ларнака в ворота Партизана

АЕК Ларнака с трудом прошел "Партизан" и вышел на "Днепр-1" в квалификации Лиги Европы. Ключевое значение для киприотов имел гол Имада Фаража, сравнявший счет в Белграде - 2:2.

А теперь смотрите, как именно воспитанник "Лилля" все сделал - обыграл одного, второго, третьего, четвертого и удар! Все в лучших традициях Лео Месси. Жаль, что Фараж предпочел тусовки футболу - такой талант губит.