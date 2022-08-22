Поиздевались. Лилль - ПСЖ 1:7. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" с начала сезона демонстрирует какие-то космические результаты. 4 матча сыграла команда под руководством Кристофа Гальтье, и все выиграла с суммарным счетом 21:3.

Сегодняшний погром "Догов" разбирать нет никакого смысла - Месси, Мбаппе и Неймар просто куражились все 90 минут. Joga Bonito - так это называют бразильцы. Ну, а Паулу Фонсеке будет наука - нельзя против столь мастеровитых соперников играть с высокой линией защиты; это не тактика, а самоубийство.

3-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "ПСЖ" - 1:7

Голы: Бамба, 54 - Мбаппе, 1, 66, 87, Месси, 27, Хакими, 39, Неймар, 43, 52