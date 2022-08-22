Поиздевались. Лилль - ПСЖ 1:7. Видео голов и обзор матча
И это, на секунду, центральный матч тура!
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Joris Verwijst/Orange Pictures/BSR Agency
"ПСЖ" с начала сезона демонстрирует какие-то космические результаты. 4 матча сыграла команда под руководством Кристофа Гальтье, и все выиграла с суммарным счетом 21:3.
Сегодняшний погром "Догов" разбирать нет никакого смысла - Месси, Мбаппе и Неймар просто куражились все 90 минут. Joga Bonito - так это называют бразильцы. Ну, а Паулу Фонсеке будет наука - нельзя против столь мастеровитых соперников играть с высокой линией защиты; это не тактика, а самоубийство.
3-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "ПСЖ" - 1:7
Голы: Бамба, 54 - Мбаппе, 1, 66, 87, Месси, 27, Хакими, 39, Неймар, 43, 52
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