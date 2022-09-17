Пятый разгром подряд. Барселона - Эльче 3:0. Видео голов и обзор матча

"Барселона" разгромила шестого соперника подряд в чемпионате Испании, причем сегодня далось это команде Хави аномально легко. "Эльче" сам сделал полдела, сфолив на красную уже на 14-й минуте.

Дальше "Кулес" без нервов и спешки разбирали на запчасти защиту аутсайдера и, разумеется, лучшим в этом деле был Роберт Левандовский. Такое ощущение, что он всю жизнь играл с этими партнерами и в этой команде - поляк просто бог адаптации.

6-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Эльче" - 3:0

Голы: Левандовский, 34, 48, Депай, 41