Историчный Жиру и неудержимый Мбаппе. Франция - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча

Франция подошла к матчу с австрийцами без дюжины (!) травмированных, а по ходу матча потеряла еще двоих - замены попросили защитник Жуль Кунде и вратарь Мик Меньян. И все равно чемпионы мира победили безальтернативно.

Двигателем победы "Ле Бле" стал Килиан Мбаппе, который разогнал почти все опасные атаки в матче. Ну, а довершил дело Оливье Жиру, ставший, таким образом, самым возрастным автором гола в истории сборной Франции. Отсутствие Карима Бензема не просто не навредило команде Дидье Дешама, а наоборот помогло.

Лига наций. Сен-Дени. "Стад де Франс"

Франция - Австрия 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65