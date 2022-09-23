Историчный Жиру и неудержимый Мбаппе. Франция - Австрия 2:0. Видео голов и обзор матча
Чемпионы мира победили соперника и травмы
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
Франция подошла к матчу с австрийцами без дюжины (!) травмированных, а по ходу матча потеряла еще двоих - замены попросили защитник Жуль Кунде и вратарь Мик Меньян. И все равно чемпионы мира победили безальтернативно.
Двигателем победы "Ле Бле" стал Килиан Мбаппе, который разогнал почти все опасные атаки в матче. Ну, а довершил дело Оливье Жиру, ставший, таким образом, самым возрастным автором гола в истории сборной Франции. Отсутствие Карима Бензема не просто не навредило команде Дидье Дешама, а наоборот помогло.
Лига наций. Сен-Дени. "Стад де Франс"
Франция - Австрия 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65
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