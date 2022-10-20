Забили вдвое больше, чем засчитали. Эльче - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Лидер Примеры легко победил команду, идущую на последней, 20-й строчке. Главным событием матча стали аж три отмененных гола "Реала" - все из-за небольших офсайдов.

Также отмечаем Андрея Лунина, которого аутсайдер сегодня напряг дважды - и оба раза украинец был на высоте. Так и до нового контракта с Мадридом недалеко.

10-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89