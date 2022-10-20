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Забили вдвое больше, чем засчитали. Эльче - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Ожидаемый разгром

Забили вдвое больше, чем засчитали. Эльче - Реал Мадрид 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Новина українською

Лидер Примеры легко победил команду, идущую на последней, 20-й строчке. Главным событием матча стали аж три отмененных гола "Реала" - все из-за небольших офсайдов.

Также отмечаем Андрея Лунина, которого аутсайдер сегодня напряг дважды - и оба раза украинец был на высоте. Так и до нового контракта с Мадридом недалеко.

10-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Вальверде, 11, Бензема, 75, Асенсио, 89

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В статье: Реал (Мадрид) Эльче
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