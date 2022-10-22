Неожиданно мощно. Ювентус - Эмполи 4:0. Видео голов и обзор матча
Возможно, лучший матч туринцев в сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop
После фееричного провала на старте сезона от "Ювентуса" ждали только отставки Массимилиано Аллегри, однако против "Эмполи" туринцам удалось удивить. Они буквально стерли соперника в порошок в обоих таймах!
При этом нельзя сказать, что соперник безнадежен - "Эмполи" занимает 11-е место в Серии А. Скорее, это наконец у "Старой синьоры" начинает что-то получаться. Надолго ли?
11-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"
"Ювентус" - "Эмполи" - 4:0
Голы: Кин, 8, Маккенни, 55, Рабьо, 82, 90+4
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