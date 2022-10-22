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Неожиданно мощно. Ювентус - Эмполи 4:0. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Возможно, лучший матч туринцев в сезоне

Неожиданно мощно. Ювентус - Эмполи 4:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jonathan Moscrop

Новина українською

После фееричного провала на старте сезона от "Ювентуса" ждали только отставки Массимилиано Аллегри, однако против "Эмполи" туринцам удалось удивить. Они буквально стерли соперника в порошок в обоих таймах!

При этом нельзя сказать, что соперник безнадежен - "Эмполи" занимает 11-е место в Серии А. Скорее, это наконец у "Старой синьоры" начинает что-то получаться. Надолго ли?

11-й тур Серии А. Турин. "Ювентус Стэдиум"

"Ювентус" - "Эмполи" - 4:0

Голы: Кин, 8, Маккенни, 55, Рабьо, 82, 90+4

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В статье: Ювентус (Турин) Эмполи
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