Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

"ПСЖ" легко добыл десятую победу в текущем чемпионате, не оставив шансов одному из аутсайдеров сезона. В отсутствие дисквалифицированного Неймара шоу устроили Месси с Мбаппе.

На двоих они сообразили три гола - у Лео гол и два ассиста, у Килиана - два гола и ассист. Чтобы остановить таких мастеров, нужно куда более серьезную оппозицию.

12-й тур Лиги 1. Аяччо. "Франсуа Коти"

"Аяччо" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78