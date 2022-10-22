Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
Мбаппе и Месси разбили аутсайдера
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Amir Levy
"ПСЖ" легко добыл десятую победу в текущем чемпионате, не оставив шансов одному из аутсайдеров сезона. В отсутствие дисквалифицированного Неймара шоу устроили Месси с Мбаппе.
На двоих они сообразили три гола - у Лео гол и два ассиста, у Килиана - два гола и ассист. Чтобы остановить таких мастеров, нужно куда более серьезную оппозицию.
12-й тур Лиги 1. Аяччо. "Франсуа Коти"
"Аяччо" - "ПСЖ" - 0:3
Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78
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