  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
Обновлено
(1 голосов)

Мбаппе и Месси разбили аутсайдера

Шоу двух звезд. Аяччо - ПСЖ 0:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Amir Levy

Новина українською

"ПСЖ" легко добыл десятую победу в текущем чемпионате, не оставив шансов одному из аутсайдеров сезона. В отсутствие дисквалифицированного Неймара шоу устроили Месси с Мбаппе.

На двоих они сообразили три гола - у Лео гол и два ассиста, у Килиана - два гола и ассист. Чтобы остановить таких мастеров, нужно куда более серьезную оппозицию.

12-й тур Лиги 1. Аяччо. "Франсуа Коти"

"Аяччо" - "ПСЖ" - 0:3

Голы: Мбаппе, 24, 82, Месси, 78

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аяччо Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде