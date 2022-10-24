Искренний футбол Фонсеки. Лилль - Монако 4:3. Видео голов и обзор матча

"Лилль" Паулу Фонсеки скучно играть не умеет. В матче с "Монако" "Доги" совершенно забыли про оборону и думали лишь об атаках - как результат, голов было много.

Опытный Реми Кабелла своим дублем вернул "Лилль" в игру, когда было труднее всего, но и Эйнджел Гомес, Джонатан Дэвид, Жонатан Бамба тоже выступили здорово; у монегасков по ходу второго тайма просто закончились идеи, как им всем противостоять.

12-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Монако" - 4:3

Голы: Рибейро, 22, Кабелла, 39, 62, Бамба, 71 - Кайо Энрике, 34, Дисаси, 44, Бен-Йеддер, 53