Искренний футбол Фонсеки. Лилль - Монако 4:3. Видео голов и обзор матча
Перестрелка на "Пьер Моруа" - главный матч уик-энда во Франции
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
"Лилль" Паулу Фонсеки скучно играть не умеет. В матче с "Монако" "Доги" совершенно забыли про оборону и думали лишь об атаках - как результат, голов было много.
Опытный Реми Кабелла своим дублем вернул "Лилль" в игру, когда было труднее всего, но и Эйнджел Гомес, Джонатан Дэвид, Жонатан Бамба тоже выступили здорово; у монегасков по ходу второго тайма просто закончились идеи, как им всем противостоять.
12-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"
"Лилль" - "Монако" - 4:3
Голы: Рибейро, 22, Кабелла, 39, 62, Бамба, 71 - Кайо Энрике, 34, Дисаси, 44, Бен-Йеддер, 53
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