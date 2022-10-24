  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Зарубежные
  4. Искренний футбол Фонсеки. Лилль - Монако 4:3. Видео голов и обзор матча
В тренде

Искренний футбол Фонсеки. Лилль - Монако 4:3. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
(1 голосов)

Перестрелка на "Пьер Моруа" - главный матч уик-энда во Франции

Искренний футбол Фонсеки. Лилль - Монако 4:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste

Новина українською

"Лилль" Паулу Фонсеки скучно играть не умеет. В матче с "Монако" "Доги" совершенно забыли про оборону и думали лишь об атаках - как результат, голов было много.

Опытный Реми Кабелла своим дублем вернул "Лилль" в игру, когда было труднее всего, но и Эйнджел Гомес, Джонатан Дэвид, Жонатан Бамба тоже выступили здорово; у монегасков по ходу второго тайма просто закончились идеи, как им всем противостоять.

12-й тур Лиги 1. Лилль. "Пьер Моруа"

"Лилль" - "Монако" - 4:3

Голы: Рибейро, 22, Кабелла, 39, 62, Бамба, 71 - Кайо Энрике, 34, Дисаси, 44, Бен-Йеддер, 53

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Монако Лилль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде