 Они готовятся к ЧМ. Хаким Зиеш из сборной Марокко забил гол со своей половины поля ᐉ UA-Футбол
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Они готовятся к ЧМ. Хаким Зиеш из сборной Марокко забил гол со своей половины поля

Зарубежные
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В товарищеском матче против Грузии

Они готовятся к ЧМ. Хаким Зиеш из сборной Марокко забил гол со своей половины поля

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Сборные продолжают готовиться к чемпионату мира 2022, который стартует в воскресенье, 20-го ноября. В одном из матчей, в частности, участник Мундиаля Марокко экзаменовал Грузию.

Матч закончился со счетом 3:0, а один из голов забил игрок "Челси" Хаким Зиеш. Примечательно то, как именно был забит этот гол – ударом со своей половины поля после перехвата мяча.

Смотрите.

Напомним, что на чемпионате мира 2022 года Марокко сыграет в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой.

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В статье: Марокко Хаким Зиеш
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