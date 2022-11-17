Они готовятся к ЧМ. Хаким Зиеш из сборной Марокко забил гол со своей половины поля
В товарищеском матче против Грузии
Twitter_
Сборные продолжают готовиться к чемпионату мира 2022, который стартует в воскресенье, 20-го ноября. В одном из матчей, в частности, участник Мундиаля Марокко экзаменовал Грузию.
Матч закончился со счетом 3:0, а один из голов забил игрок "Челси" Хаким Зиеш. Примечательно то, как именно был забит этот гол – ударом со своей половины поля после перехвата мяча.
Смотрите.
Hakim Ziyech for Morocco… ???? pic.twitter.com/49fhcv99Uq— LDN (@LDNFootbalI) November 17, 2022
Напомним, что на чемпионате мира 2022 года Марокко сыграет в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Чемпионат мира 2022: составы всех сборных на турнир
- Динамо уже четвертое и может атаковать Шахтер. Таблица и результаты тура УПЛ
- Два подарка Цыганкову. Ингулец – Динамо 1:2
- Команда Моуриньо сдает позиции, а сам Жозе снова удален. Видео голов и обзор матча Рома - Торино 1:1
- Случилось наихудшее. Джим Керри иронично отреагировал на санкции со стороны РФ. ФОТО
- Артуро Видаль напился и был едва в сознании на праздновании победы в Копа Либертадорес. ВИДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн