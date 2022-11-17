Они готовятся к ЧМ. Хаким Зиеш из сборной Марокко забил гол со своей половины поля

Сборные продолжают готовиться к чемпионату мира 2022, который стартует в воскресенье, 20-го ноября. В одном из матчей, в частности, участник Мундиаля Марокко экзаменовал Грузию.

Матч закончился со счетом 3:0, а один из голов забил игрок "Челси" Хаким Зиеш. Примечательно то, как именно был забит этот гол – ударом со своей половины поля после перехвата мяча.

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Напомним, что на чемпионате мира 2022 года Марокко сыграет в группе с Хорватией, Бельгией и Канадой.