 Спарринг уровня ЧМ. Турция - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча ᐉ UA-Футбол
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Спарринг уровня ЧМ. Турция - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча

Зарубежные
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Самый качественный товарищеский матч дня

Спарринг уровня ЧМ. Турция - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adsiz Gunebakan/Anadolu Agency

Новина українською

Турки и чехи провели интересный спарринг, который выиграли "Лунные звезды" благодаря хитрости Чалханоглу и ошибке вратаря гостей Коубека.

Вообще исходя из качества игры, обе сборные могли претендовать на место в Катаре. Как минимум такие игроки, как Ундер, Унал, Соучек, Крал и, особенно, Чалханоглу празднику футбола бы не помешали.

Товарищеский матч. "Газиантеп Стадиюму"

Турция - Чехия - 2:1

Голы: Унал, 31, Чалханоглу, 70 - Черны, 56

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В статье: Турция Чехия
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