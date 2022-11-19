Спарринг уровня ЧМ. Турция - Чехия 2:1. Видео голов и обзор матча
Самый качественный товарищеский матч дня
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Adsiz Gunebakan/Anadolu Agency
Турки и чехи провели интересный спарринг, который выиграли "Лунные звезды" благодаря хитрости Чалханоглу и ошибке вратаря гостей Коубека.
Вообще исходя из качества игры, обе сборные могли претендовать на место в Катаре. Как минимум такие игроки, как Ундер, Унал, Соучек, Крал и, особенно, Чалханоглу празднику футбола бы не помешали.
Товарищеский матч. "Газиантеп Стадиюму"
Турция - Чехия - 2:1
Голы: Унал, 31, Чалханоглу, 70 - Черны, 56
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