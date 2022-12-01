По-хоккейному. Канада отыграла один мяч у Марокко - ВИДЕО
Автогол в исполнении африканцев
фото из свободных источников
В матче 3-го тура группового этапа
Африканцы за полтайма забили два гола, но ближе к перерыву северяне один мяч все-таки отыграли.
Адекугбе ворвался с фланга, пробил. Кипер реагировал на удар, но Наиф Агер вставил свою клюшку (ногу), круглый дезориентировал кипера и влетел в сетку.
2:1 в пользу Марокко к концу первого тайма.
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