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По-хоккейному. Канада отыграла один мяч у Марокко - ВИДЕО

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Автогол в исполнении африканцев

По-хоккейному. Канада отыграла один мяч у Марокко - ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко события в первом тайме развиваются очень динамично.

Африканцы за полтайма забили два гола, но ближе к перерыву северяне один мяч все-таки отыграли.

Адекугбе ворвался с фланга, пробил. Кипер реагировал на удар, но Наиф Агер вставил свою клюшку (ногу), круглый дезориентировал кипера и влетел в сетку.

2:1 в пользу Марокко к концу первого тайма.

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В статье: Канада Марокко
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