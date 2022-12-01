По-хоккейному. Канада отыграла один мяч у Марокко - ВИДЕО

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022 Канада – Марокко события в первом тайме развиваются очень динамично.

Африканцы за полтайма забили два гола, но ближе к перерыву северяне один мяч все-таки отыграли.

Адекугбе ворвался с фланга, пробил. Кипер реагировал на удар, но Наиф Агер вставил свою клюшку (ногу), круглый дезориентировал кипера и влетел в сетку.

2:1 в пользу Марокко к концу первого тайма.