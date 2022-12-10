Отыгрались, но не до конца. Нидерланды - Аргентина 2:2. По пен 3:4. Видео голов и обзор четвертьфинала ЧМ

Этот поединок точно вошел в историю. Аргентина уверенно вела в счете вплоть до 80-й минуты; план А у голландцев провалился. Но дальше они выпустили двух форвардов-башен, начали грузить верхом - и в последней атаке сравняли счет.

Так игра перешла в овертайм, где опять была лучше Аргентина. Она же четче, хоть и небезупречно пробила пенальти в послематчевой серии. И да, Лео Месси наконец был хладнокровен с точки - причем дважды.

1/4 финала ЧМ. Лусаил. "Иконик Стэдиум"

Нидерланды - Аргентина 2:2 (по пенальти 3:4)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 - Молина, 35, Месси, 73 (с пенальти)