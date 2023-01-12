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Навстречу Эль Класико. Реал - Валенсия 1:1, пен 5:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Полуфинал Суперкубка удался на славу

Навстречу Эль Класико. Реал - Валенсия 1:1, пен 5:3. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency

Новина українською

"Валенсия" была явным аутсайдером полуфинала Суперкубка Испании, однако продержалась 120 минут и дотянула до серии пенальти - это безусловный успех команды Дженнаро Гаттузо.

Колоссальная самоотдача - вот почему это стало возможным. Ну, и еще из-за слабости "Реала", который большую половину матча отыграл пешком. Интересно, это экономия сил или усталость? И если второе, то как Мадриду играть вероятное Эль Класико в финале?

1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда

"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 1:1 (по пен 5:3)

Голы: Бензема, 39 (с пенальти) - Самуэл Лино, 46

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В статье: Реал (Мадрид) Валенсия
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