Навстречу Эль Класико. Реал - Валенсия 1:1, пен 5:3. Видео голов и обзор матча
Полуфинал Суперкубка удался на славу
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Stringer/Anadolu Agency
"Валенсия" была явным аутсайдером полуфинала Суперкубка Испании, однако продержалась 120 минут и дотянула до серии пенальти - это безусловный успех команды Дженнаро Гаттузо.
Колоссальная самоотдача - вот почему это стало возможным. Ну, и еще из-за слабости "Реала", который большую половину матча отыграл пешком. Интересно, это экономия сил или усталость? И если второе, то как Мадриду играть вероятное Эль Класико в финале?
1/2 финала Суперкубка Испании. Эр-Рияд. Международный стадион короля Фахда
"Реал Мадрид" - "Валенсия" - 1:1 (по пен 5:3)
Голы: Бензема, 39 (с пенальти) - Самуэл Лино, 46
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