Коман огорчает Париж. ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
В первом матче 1/8 финала
Первый тайм выдался не самым интересным, без особо горячих моментов.
А вот почти сразу после перерыва "Бавария" открыла счет – Коман после навеса с фланга ножкой по газону катнул под рукой Доннаруммы.
После перерыва Париж активизировался (во второй половине тайма особенно), поджимал, даже забил гол из офсайда, но счет так и не изменился…
"Бавария" увозит минимальную победу из Парижа, и Месси с компанией в ответном матче будет очень тяжело…
"ПСЖ" – "Бавария" 0:1
Гол: Коман (53)
Удаление: Повар (90+3, вторая желтая)
Гол Комана:
Обзор матча:
Популярное сейчас
- "Россияне своих еще как "бросают". Заявление Миная о драке с Шинником
- Герои дня. Минай опубликовал ФОТО тренировки команды после драки с Шинником
- Известно, кто из игроков Миная принимал самое активное участие в драке с россиянами
- И снова минимально. Вильярреал - Барселона 0:1. Видео гола и обзор матча
- Известный чешский футболист признался в своей гомосексуальности. ВИДЕО
- Красотка дня. Жена обидчика сборной Украины и нового товарища по команде Забарного. ФОТО
Новости по теме
- 22:55 Прогнозы на футбол Лучшая из валентинок. ПСЖ – Бавария. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 14 февраля 2023
- 21:31 Зарубежные Галтье о матче с Баварией: Шансы 50 на 50. Если Килиан выйдет, то чтобы играть, а не пугать
- 16:32 Зарубежные Месси и Мбаппе попали в заявку ПСЖ на матч с Баварией 14-го февраля