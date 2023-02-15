Коман огорчает Париж. ПСЖ – Бавария 0:1. Видео гола и обзор матча

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "ПСЖ" принимал "Баварию".

Первый тайм выдался не самым интересным, без особо горячих моментов.

А вот почти сразу после перерыва "Бавария" открыла счет – Коман после навеса с фланга ножкой по газону катнул под рукой Доннаруммы.

После перерыва Париж активизировался (во второй половине тайма особенно), поджимал, даже забил гол из офсайда, но счет так и не изменился…

"Бавария" увозит минимальную победу из Парижа, и Месси с компанией в ответном матче будет очень тяжело…

"ПСЖ" – "Бавария" 0:1

Гол: Коман (53)

Удаление: Повар (90+3, вторая желтая)

Гол Комана:

Обзор матча: