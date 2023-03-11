ВИДЕО. Лучший матч выходных уже сыгран. Горица и Истра забили 9 голов, пять из них – после 78 минуты
Огонь в чемпионате Хорватии!
Фото: hnk-gorica.hr / Автор невідомий
Вряд ли вы смотрели вчерашний матч Хорватской футбольной лиги между "Горицей" и "Истрой". Однако вчерашняя заруба однозначно войдет в историю.
"Горица" замыкает таблицу и ведет отчаянную борьбу за сохранение места в хорватской элите. "Истра" шестая и теоретически может сразиться за еврокубки в текущем сезоне.
Первый тайм завершился победой "Истры" 1:2. После перерыва команде удалось еще и увеличить свое преимущество до 1:3. Однако с 78-й минуты вратари не контролировали ход событий на поле: команды на двоих забили пять мячей, два из них – в компенсированное время. "Горица", которая до этого имела в своем активе 14 результативных ударов за весь сезон, за 10 минут основного времени плюс компенсированное забила четыре раза и выгрызла безумную победу 5:4.
Чемпионат Хорватии
"Горица" – "Истра" 5:4
Голы: Бралич 30, Пршир 79, Фучак 81, Сук 83, Митрович 90+6 – Баркар 13, Баркар 42, Касерес 55, Матеус 90+5
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