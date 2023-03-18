День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча
Дубль украинца спас его команду
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno
"Жирона" провалила первый тайм на "Вальекасе" и выглядела так плохо, что "Райо" даже разыгрывал пенальти - настолько не воспринимал соперника всерьез.
Все, абсолютно все указывало на победу "Пчел", но против выступил наш Виктор Цыганков, который дублем перевернул игру с ног на голову. Блестящее выступление - пока лучшее для экс-динамовца на Пиренеях.
26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"
"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:2
Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 53
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