День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" провалила первый тайм на "Вальекасе" и выглядела так плохо, что "Райо" даже разыгрывал пенальти - настолько не воспринимал соперника всерьез.

Все, абсолютно все указывало на победу "Пчел", но против выступил наш Виктор Цыганков, который дублем перевернул игру с ног на голову. Блестящее выступление - пока лучшее для экс-динамовца на Пиренеях.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:2

Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 53