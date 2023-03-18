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День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Видео
(2 голосов)

Дубль украинца спас его команду

День славы Цыганкова. Райо Вальекано - Жирона 2:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gonzalo Arroyo Moreno

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" провалила первый тайм на "Вальекасе" и выглядела так плохо, что "Райо" даже разыгрывал пенальти - настолько не воспринимал соперника всерьез.

Все, абсолютно все указывало на победу "Пчел", но против выступил наш Виктор Цыганков, который дублем перевернул игру с ног на голову. Блестящее выступление - пока лучшее для экс-динамовца на Пиренеях.

26-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Жирона" - 2:2

Голы: Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 53

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В статье: Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид)
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